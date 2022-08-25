Прості поради: стрес мами не передається через грудне молоко

Його якість не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу.
Про це пише UNICEF Ukraine.
- Годування грудьми навпаки допоможе зменшити тривогу як матері, так і дитини.
- Пам’ятайте: у тривожних ситуаціях материнське молоко є доступною та найбезпечнішою їжею для немовлят. Жіноче молоко завжди свіже і не може зіпсуватися в грудях. А ваші емоції не можуть змінити його склад.
- Однак через стрес знижується рівень окситоцину – гормону, який стимулює виштовхування молока назовні, що сповільнює його потік.
- Якщо вам здається, що молока стало менше – ні в якому разі не починайте давати дитині суміші, коров’яче чи козяче молоко, чи прикорм, якщо ви не робили цього раніше.
- Продовжуйте прикладати дитину до грудей. Можливо, вам знадобиться робить це частіше. Якщо дитина плаче, не заспокоюється від смоктання – візьміть її вертикально, трохи заколихайте, заспокойте та знов давайте смоктати груди, навіть якщо вам здається, що там недостатньо молока. Це допоможе відновити звичний потік молока.
- Близьким, хто є поруч з матір’ю, потрібно попіклуватися про місце, де вона годує дитину, щоб жінка відчувала себе в безпеці. Від цього залежить, як добре буде виділятися молоко з грудей. Місце має бути теплим, відокремленим від сторонніх поглядів, жінка має зручно розташуватися в ньому. Запропонуйте матері чогось випити.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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