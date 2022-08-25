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Простые советы: стресс мамы не передается через грудное молоко

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Простые советы: стресс мамы не передается через грудное молоко

Фото: Pexels

Его качество не меняется из-за чувства тревоги, паники или стресса.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

  • Кормление грудью наоборот поможет снизить тревогу как матери, так и ребенка.
  • Помните: в тревожных ситуациях материнское молоко является доступной и безопасной пищей для младенцев. Женское молоко всегда свежее и не может испортиться в груди. Ваши эмоции не могут изменить его состав.
  • Однако из-за стресса снижается уровень окситоцина – гормона, который стимулирует выталкивание молока наружу, что замедляет его поток.
  • Если вам кажется, что молока стало меньше – ни в коем случае не начинайте давать ребенку смеси, коровье или козье молоко или прикорм, если вы не делали этого раньше.
  • Продолжайте прикладывать ребенка к груди. Возможно, вам понадобится делать это чаще. Если ребенок плачет, не успокаивается от сосания – возьмите его вертикально, немного убаюкайте, успокойте и снова давайте сосать грудь, даже если вам кажется, что там недостаточно молока. Это поможет восстановить привычный поток молока.
  • Близким, кто рядом с матерью, нужно позаботиться о месте, где она кормит ребенка, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности. От этого зависит, как хорошо будет выделяться молоко из груди. Место должно быть теплым, отделенным от посторонних взглядов, женщина удобно расположиться в нем. Предложите матери чего-нибудь выпить.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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