Как вернуться к работе и продолжать кормить грудью: простые советы

Вам не нужно прекращать грудное вскармливание только потому, что вы возвращаетесь к учебе или работе.

Материнское молоко – источник питательных веществ, важных для здорового роста, развития и защиты детей от рождения до 2 лет и дольше.

Об этом пишет "UNICEF.Ukraine".

Обсудите с руководством важность грудного вскармливания и ваше намерение продолжить кормить ребенка по возвращении на работу. Четко расскажите о поддержке, которая вам нужна, чтобы кормить малыша в течение рабочего дня или сцеживать грудное молоко на работе.

Як повернутися до роботи і продовжувати годувати грудьми (6 фото)

Вам могут понадобиться перерывы, чтобы пойти покормить ребенка или сцедить молоко, удобное место для сцеживания, холодильник или термосумка для хранения сцеженного молока и т.д.

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Помните, что согласно статье 183 Кодекса законов о труде Украины, женщинам, имеющим детей до 1,5 лет, кроме обеденного перерыва, предоставляются дополнительные оплачиваемые перерывы для кормления ребенка не реже, чем каждые 3 часа продолжительностью минимум 30 мин каждая. При наличии двух и более младенцев продолжительность перерыва – не менее часа.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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