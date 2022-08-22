Как вернуться к работе и продолжать кормить грудью: простые советы

Вам не нужно прекращать грудное вскармливание только потому, что вы возвращаетесь к учебе или работе.
Материнское молоко – источник питательных веществ, важных для здорового роста, развития и защиты детей от рождения до 2 лет и дольше.
Об этом пишет "UNICEF.Ukraine".
Обсудите с руководством важность грудного вскармливания и ваше намерение продолжить кормить ребенка по возвращении на работу. Четко расскажите о поддержке, которая вам нужна, чтобы кормить малыша в течение рабочего дня или сцеживать грудное молоко на работе.
Вам могут понадобиться перерывы, чтобы пойти покормить ребенка или сцедить молоко, удобное место для сцеживания, холодильник или термосумка для хранения сцеженного молока и т.д.
Помните, что согласно статье 183 Кодекса законов о труде Украины, женщинам, имеющим детей до 1,5 лет, кроме обеденного перерыва, предоставляются дополнительные оплачиваемые перерывы для кормления ребенка не реже, чем каждые 3 часа продолжительностью минимум 30 мин каждая. При наличии двух и более младенцев продолжительность перерыва – не менее часа.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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