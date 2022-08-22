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Президент Австрии пострадал во время похода в горы

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Президент Австрии пострадал во время похода в горы

Фото: Associated Press

Президент Австрии Ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга во время горного похода.

В воскресенье, 21 августа, австрийский президент Александер Ван дер Беллен пострадал во время горного похода в природном парке Каунерграт.

Об этом говорится на его странице в Twitter.

78-летний глава государства поскользнулся во время похода и получил легкое сотрясение мозга.

“Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга”, — говорится в сообщении.

Политик проведет ночь в больнице по совету врачей. Его администрация отменила встречи на Европейском форуме Альпбах, которые планировались в понедельник и во вторник, 22 и 23 августа.

Напомним, недавно порывы ветра со скоростью более 100 км/ч привели к падению деревьев на юге Австрии, в результате чего погибли пять человек.

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