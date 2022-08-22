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Президент Австрії постраждав під час походу в гори

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Президент Австрії постраждав під час походу в гори

Фото: Associated Press

Президент Австрії Ван дер Беллен отримав легкий струс мозку під час гірського походу.

У неділю, 21 серпня, австрійський президент Александер Ван дер Беллен постраждав під час гірського походу в природному парку Каунерграт. 

Про це йдеться на його сторінці у Twitter .

78-річний глава держави послизнувся під час походу та отримав легкий струс мозку. 

“Він послизнувся під час гірського походу на Каунерграт, і співробітники спецпідрозділу Cobra доправили його до найближчої лікарні. Федеральний президент отримав садна і легкий струс мозку”, — йдеться у повідомленні.

Політик проведе ніч у лікарні за порадою лікарів. Його адміністрація скасувала зустрічі на Європейському форумі Альпбах, які планувалися у понеділок та у вівторок, 22 та 23 серпня.

Нагадаємо, нещодавно пориви вітру із швидкістю понад 100 км/год призвели до падіння дерев на півдні Австрії, внаслідок чого загинуло п’ятеро людей.

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