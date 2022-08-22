Президент Австрії постраждав під час походу в гори

Президент Австрії Ван дер Беллен отримав легкий струс мозку під час гірського походу.

У неділю, 21 серпня, австрійський президент Александер Ван дер Беллен постраждав під час гірського походу в природному парку Каунерграт.

Про це йдеться на його сторінці у Twitter .

78-річний глава держави послизнувся під час походу та отримав легкий струс мозку.

“Він послизнувся під час гірського походу на Каунерграт, і співробітники спецпідрозділу Cobra доправили його до найближчої лікарні. Федеральний президент отримав садна і легкий струс мозку”, — йдеться у повідомленні.

ℹ️ Bundespräsident Van der Bellen hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Bergunfall leichte Verletzungen zugezogen. Er ist bei einer Bergwanderung am Kaunergrat abgerutscht und wurde von Begleitern der Cobra in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) August 21, 2022

Політик проведе ніч у лікарні за порадою лікарів. Його адміністрація скасувала зустрічі на Європейському форумі Альпбах, які планувалися у понеділок та у вівторок, 22 та 23 серпня.

Нагадаємо, нещодавно пориви вітру із швидкістю понад 100 км/год призвели до падіння дерев на півдні Австрії, внаслідок чого загинуло п’ятеро людей.

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