"Світ змінився": британських військових закликали готуватися до війни з РФ - Mirror

Уорент-офіцер Пол Карні закликав своїх солдатів готуватися до можливого відправлення до України на війну проти Росії.

Британські військові мають бути готові воювати з Росією – і повинні попередити своїх близьких про потенційний конфлікт.

Про це своїм підлеглим заявив уорент-офіцер Пол Карні, пише британський таблоїд Mirror.

Карні попередив, що британські військові зараз "готуються протистояти загрозі з боку Росії та готові протистояти будь-якій агресії". Військовий вважає, що настав час підготувати "рідних і близьких" до можливості відправлення на Схід.

Він сказав, що світ змінився після вторгнення Володимира Путіна до України 24 лютого і британські війська "мають бути готові до нових реалій".

Колишній головнокомандувач армією Британії генерал сер Річард Даннат вважає, що це розсудлива порада від "найкращого солдата армії".

"Це не означає, що армія збирається розгорнутись в Україні, але обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. Тим не менш, враховуючи війну в Європі, агресивну Росію, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися", – каже генерал.

Нагадаємо, що Велика Британія надішле Україні нові системи залпового вогню, які схожі на HIMARS.

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