"Мир изменился": британских военных призвали готовиться к войне с РФ — Mirror

Уорент-офицер Пол Карни призвал своих солдат готовиться к возможной отправке в Украину на войну против России.

Британские военные должны быть готовы воевать с Россией и должны предупредить своих близких о потенциальном конфликте.

Об этом своим подчиненным заявил уорент-офицер Пол Карни, пишет британский таблоид Mirror.

Карни предупредил, что британские военные сейчас "готовятся противостоять угрозе со стороны России и готовы противостоять любой агрессии". Военный считает, что пора подготовить "родных и близких" к возможности отправления на Восток.

Он сказал, что мир изменился после вторжения Владимира Путина в Украину 24 февраля и британские войска "должны быть готовы к новым реалиям".

Бывший главнокомандующий армией Британии генерал сэр Ричард Даннат считает, что это здравый совет от "лучшего солдата армии".

"Это не значит, что армия собирается развернуться в Украине, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти", – говорит генерал.

Напомним, что Великобритания пришлет Украине новые системы залпового огня, похожие на HIMARS.

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