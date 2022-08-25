В Николаеве раздаются взрывы: будьте осторожны

В Николаеве раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

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Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Напомним, СБУ помешала спецслужбам РФ организовать постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости в трех областях.

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