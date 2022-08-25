Ночной обстрел из Беларуси: где находится точка запуска ракет

Об этом пишет "Белорускі Гаюн".

Звуки взрывов прозвучали в ряде городов и районов, в частности, в Киевской и Кривом Роге.

«По уточненным данным в период 2:35-2:40 было от 4 до 6 запусков ракет с земли. Точка запусков находится между Гомельским и Речицким районами», – говорится в сообщении.

Пока нет официального подтверждения информации о взрывах. Кое-где в Украине объявлена воздушная тревога. Будьте осторожны: не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лукашенко, который в День Независимости сделал очередное циничное заявление по Украине. Подоляк отметил, что после победы Украины с пожелавшим Украине "мирного неба" Лукашенко и его сторонниками обсудят все "оттенки мирного неба над Украиной".

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