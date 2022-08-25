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Неспокійна ніч: стало відомо, чим обстріляли Кривий Ріг

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Неспокійна ніч: стало відомо, чим обстріляли Кривий Ріг

Фото: Pexels

Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів - ред.) в Металургійному районі касетними БК.

Про це в Telegram-каналі повідомив очільник Криворізької ВА Олександр Вілкул.

Наслідки уточнюються.

«Працюють всі служби. Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні - відразу дзвонимо 101 і 102», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти починають готуватися до прориву на Криворізькому напрямку.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
102к
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