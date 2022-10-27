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Астрологический прогноз на 27 октября

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Астрологический прогноз на 27 октября

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда важно не допускать агрессии – как внешней, так и внутренней, которая будет образовываться из-за любой мелочи. Как бы ни сложились обстоятельства, необходимо действовать – пассивность недопустима, она нанесет ощутимый удар по любым целым – как профессиональным, так и личным. 

Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: золотой, янтарный. 

Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, рубин. 

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и тяжело поддаваться лечению, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи редко бывают вещими. 

Стрижка дня: стрижка нанесет вред здоровью, поэтому от нее нужно отказаться

Афоризм дня: «Осторожность никогда не бывает излишней» (Гораций). 

Ангел-хранитель дня: Сарго – отвечает за женское здоровье. 

Магия и мистика дня: можно готовиться снадобья из лекарственных трав. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
215
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