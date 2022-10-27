Астрологический прогноз на 27 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда важно не допускать агрессии – как внешней, так и внутренней, которая будет образовываться из-за любой мелочи. Как бы ни сложились обстоятельства, необходимо действовать – пассивность недопустима, она нанесет ощутимый удар по любым целым – как профессиональным, так и личным.

Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: золотой, янтарный.

Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, рубин.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и тяжело поддаваться лечению, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Сны дня: сновидения нынешней ночи редко бывают вещими.

Стрижка дня: стрижка нанесет вред здоровью, поэтому от нее нужно отказаться

Афоризм дня: «Осторожность никогда не бывает излишней» (Гораций).

Ангел-хранитель дня: Сарго – отвечает за женское здоровье.

Магия и мистика дня: можно готовиться снадобья из лекарственных трав.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.

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