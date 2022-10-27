Астрологический прогноз на 27 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда важно не допускать агрессии – как внешней, так и внутренней, которая будет образовываться из-за любой мелочи. Как бы ни сложились обстоятельства, необходимо действовать – пассивность недопустима, она нанесет ощутимый удар по любым целым – как профессиональным, так и личным.
Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: активный день.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: золотой, янтарный.
Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, рубин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и тяжело поддаваться лечению, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Сны дня: сновидения нынешней ночи редко бывают вещими.
Стрижка дня: стрижка нанесет вред здоровью, поэтому от нее нужно отказаться
Афоризм дня: «Осторожность никогда не бывает излишней» (Гораций).
Ангел-хранитель дня: Сарго – отвечает за женское здоровье.
Магия и мистика дня: можно готовиться снадобья из лекарственных трав.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.
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