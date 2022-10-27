Астрологічний прогноз на 27 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли важливо не допускати агресії – як зовнішньої, так і внутрішньої, яка утворюватиметься через будь-яку дрібницю. Як би не склалися обставини, необхідно діяти – пасивність неприпустима, вона завдасть відчутного удару по будь-якій меті – як професійній, так і особистій.

Символ дня: Барс, який готується до стрибка.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: активний день.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: золотий, янтарний.

Щасливе каміння дня: джеспіліт, пірит, рубін.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго і важко піддаватися лікуванню, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Сни дня: сновидіння цієї ночі рідко бувають віщими.

Стрижка дня: стрижка завдасть шкоди здоров'ю, тому від неї потрібно відмовитись

Афоризм дня: "Обережність ніколи не буває зайвою" (Горацій).

Ангел-охоронець дня: Сарго — відповідає за жіноче здоров'я.

Магія та містика дня: можна готувати зілля з лікарських трав.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

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