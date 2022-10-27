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Світові ціни на нафту зростають через високий попит та ослаблення долара

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Світові ціни на нафту зростають через високий попит та ослаблення долара

Фото: Getty Images

Ціна на нафту на світових ринках зростають третій день

Світові ціни на нафту продовжили зростати через рекордний експорт сирої нафти зі США та ослаблення долара.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів, або 0,3%, до 95,94 доларів за барель. Ціна американської нафти WTI зросла на 19 центів, або на 0,2%, до 88,10 долара.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 2,6 мільйона барелів, згідно з тижневими урядовими даними, які були опубліковані в середу, при цьому експорт сирої нафти зріс до 5,1 мільйона барелів на день, що є найбільшим за всю історію.

Трейдери пояснюють різке зростання експорту розширенням спреду WTI-Brent, який на початку торгів у середу становив понад 8 доларів за барель.

Слабкість долара також спонукає здорожчання нафти, оскільки останнім часом зміцнення долара було помітним фактором, який гальмував зростання ринку нафтопродуктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США змушені скоротити план щодо обмеження цін на російську нафту через ризики на фінансових ринках.

Також ми раніше інформували, що ряд світових компаній формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти в умовах санкцій.

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