Мировые цены на нефть растут из-за высокого спроса и ослабления доллара

Цена на нефть на мировых рынках растет третий день

Мировые цены на нефть продолжили расти из-за рекордного экспорта сырой нефти из США и ослабления доллара.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов, или 0,3%, до 95,94 долларов за баррель. Цена американской нефти WTI выросла на 19 центов или на 0,2% до 88,10 доллара.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,6 миллиона баррелей, согласно недельным правительственным данным, опубликованным в среду, при этом экспорт сырой нефти вырос до 5,1 миллиона баррелей в день, что является самым большим за всю историю.

Трейдеры объясняют резкий рост экспорта расширением спреда WTI-Brent, который в начале торгов в среду составил более 8 долларов за баррель.

Слабость доллара также вызывает рост цен на нефть, поскольку в последнее время укрепление доллара было заметным фактором, тормозившим рост рынка нефтепродуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что США вынуждены сократить план по ограничению цен на российскую нефть из-за рисков на финансовых рынках.

Также мы ранее информировали, что ряд мировых компаний формируют теневой флот для перевозок российской нефти в условиях санкций.

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