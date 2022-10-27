Українські військові "закобзонили" півсотні росіян у бліндажах на півдні

Українською штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано шість ударів.

Про це пише оперативне командування «Південь»

Удари були здійснені по силам протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 53 росіяни, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація», 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються.

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Нагадаємо, що російські окупанти в Новій Каховці заварюють каналізаційні люки, оскільки бояться роботи "українських ДРГ".

Також військовий розповів, що "кадирівці" бояться потрапити на передову і відправляють замість себе "мобіків".

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