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Астрологический прогноз на 29 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
62
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 ноября

Колокол - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день одинаково хорошо подходят как для работы, так и для отдыха, а если есть весомый повод, то можно устроить и небольшой праздник. 

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: лаймовый, лимонный, золотой. 

Счастливые камни дня: циркон, прозрачный аметист. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность – как минимум и не посещать места массового скопления людей. 

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно делать защитные обереги и чистить украшения. 

Сны дня: сны часто оказываются вещими и сбываются через три дня.

Табу дня: нельзя предаваться унынию. 

Цитата дня: "Не гонись за счастьем – оно всегда внутри тебя" (Пифагор). 

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Дата публикации
Просмотры
62
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