Астрологический прогноз на 29 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день одинаково хорошо подходят как для работы, так и для отдыха, а если есть весомый повод, то можно устроить и небольшой праздник.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: лаймовый, лимонный, золотой.

Счастливые камни дня: циркон, прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность – как минимум и не посещать места массового скопления людей.

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно делать защитные обереги и чистить украшения.

Сны дня: сны часто оказываются вещими и сбываются через три дня.

Табу дня: нельзя предаваться унынию.

Цитата дня: "Не гонись за счастьем – оно всегда внутри тебя" (Пифагор).

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