Астрологічний прогноз на 29 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день однаково добре підходять як для роботи, так і для відпочинку, а якщо є вагомий привід, можна влаштувати і невелике свято.

Символ дня: Дзвін.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: лаймовий, лимонний, золотий.

Щасливе каміння дня: циркон, прозорий аметист.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити інфекційне захворювання, вилікуватися від якого виявиться не так просто, тому необхідно дотримуватись максимальної обережності – як мінімум, і не відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування дня: необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна робити захисні обереги та чистити прикраси.

Сни дня: сни часто виявляються віщими і здійснюються через три дні.

Табу дня: не можна впадати у відчай.

Цитата дня: «Не женися за щастям – воно завжди всередині тебе» (Піфагор).

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