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Астрологический прогноз на 4 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: количество приложенных ранее усилий — во всех сферах жизни — в этот день переходит в качество поэтому можно говорить о своеобразном — условном — профессиональном «урожае».
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный,.
Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, может стать причиной серьезных осложнений, поэтому необходимо без промедления обратиться к врачу.
Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому важно следить за свежестью и качеством продуктов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно гадать, задавая любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому их сюжет и детали необходимо запомнить, чтобы впоследствии проанализировать.
Табу дня: сидячий образ жизни может стать причиной ухудшения самочувствия.
Цитата дня: «Наше общество — это погоня безумных людей а безумными целями» (Джон Леннон).
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