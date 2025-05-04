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Россия ударила по украинским городам дронами: где прозвучали взрывы
РФ в очередной раз атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.
В ночь на 4 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
Черкассы/пригород;
Киевщина;
Макаров/р-н (Киевщина);
Харьковщина;
Пригород Киева;
Киев;
Изюм/р-н (Харьковщина);
Сумщина;
Славянск (Донецкая область);
Канев (Черкасщина);
Доброполье (Донецкая область);
Славянск (Донецк).
Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов : стало известно, что произошло.
В частности, в Черкасской области были зафиксированы вражеские беспилотники.