ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2214
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по украинским городам дронами: где прозвучали взрывы

РФ в очередной раз атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 4 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Черкассы/пригород;

  • Киевщина;

  • Макаров/р-н (Киевщина);

  • Харьковщина;

  • Пригород Киева;

  • Киев;

  • Изюм/р-н (Харьковщина);

  • Сумщина;

  • Славянск (Донецкая область);

  • Канев (Черкасщина);

  • Доброполье (Донецкая область);

  • Славянск (Донецк).

Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов : стало известно, что произошло.

В частности, в Черкасской области были зафиксированы вражеские беспилотники.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie