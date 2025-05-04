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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2214
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Росія ударила по українських містах дронами: де прозвучали вибухи

РФ у черговий раз атакувала мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 4 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Черкаси/передмістя;

  • Київщина;

  • Макарів/р-н (Київщина);

  • Харківщина;

  • Передмістя Києва;

  • Київ;

  • Ізюм/р-н (Харківщина);

  • Сумщина;

  • Словʼянськ (Донеччина);

  • Канів (Черкащина);

  • Добропілля (Донеччина);

  • Словʼянськ (Донеччина).

Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося.

Зокрема, у Черкаській області були зафіксовані ворожі безпілотники.

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