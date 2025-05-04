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- Війна
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Росія ударила по українських містах дронами: де прозвучали вибухи
РФ у черговий раз атакувала мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.
У ніч проти 4 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.
Зокрема, вибухи пролунали:
Черкаси/передмістя;
Київщина;
Макарів/р-н (Київщина);
Харківщина;
Передмістя Києва;
Київ;
Ізюм/р-н (Харківщина);
Сумщина;
Словʼянськ (Донеччина);
Канів (Черкащина);
Добропілля (Донеччина);
Словʼянськ (Донеччина).
Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося.
Зокрема, у Черкаській області були зафіксовані ворожі безпілотники.