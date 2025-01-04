Астрологический прогноз на 4 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемом, поэтому лучше –если будет таая возможность– посвятить его отдыху.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, даже если их симптомы покажутся незначительными, ни в коем случае нельзя игнорировать – они чреваты осложнениями.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – например, такие как квашеные огурцы и капуста – они могут раздражать кишечник.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых – привлечение удачи в личной жизни, профессии и финансов.

Сны дня: сны нынешней ночи хоть и не являются, тем не менее, несут в себе важную информацию о ближайшем будущем.

Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость и, тем более, вредить кому-либо.

Цитата дня: «Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей Вселенной» (Никола Тесла).

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