Астрологический прогноз на 4 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемом, поэтому лучше –если будет таая возможность– посвятить его отдыху.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, даже если их симптомы покажутся незначительными, ни в коем случае нельзя игнорировать – они чреваты осложнениями.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – например, такие как квашеные огурцы и капуста – они могут раздражать кишечник.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых – привлечение удачи в личной жизни, профессии и финансов.
Сны дня: сны нынешней ночи хоть и не являются, тем не менее, несут в себе важную информацию о ближайшем будущем.
Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость и, тем более, вредить кому-либо.
Цитата дня: «Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей Вселенной» (Никола Тесла).
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