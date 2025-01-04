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Астрологический прогноз на 4 января

Астрологический прогноз на 4 января

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемом, поэтому лучше –если будет таая возможность– посвятить его отдыху. 

Символ дня: Единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, даже если их симптомы покажутся незначительными, ни в коем случае нельзя игнорировать – они чреваты осложнениями. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – например, такие как квашеные огурцы и капуста – они могут раздражать кишечник. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых – привлечение удачи в личной жизни, профессии и финансов. 

Сны дня: сны нынешней ночи хоть и не являются, тем не менее, несут в себе важную информацию о ближайшем будущем. 

Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость и, тем более, вредить кому-либо. 

Цитата дня: «Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей Вселенной» (Никола Тесла). 

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