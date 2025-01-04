Астрологічний прогноз на 4 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, приведуть до результату, зворотного очікуваного, тому краще – якщо буде така можливість – присвятити його відпочинку.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, навіть якщо їх симптоми здадуться незначними, ні в якому разі не можна ігнорувати — вони загрожують ускладненнями.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти бродіння — наприклад, такі як огірки квашені і капуста — вони можуть дратувати кишечник.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали, мета яких – залучення удачі в особистому житті, професії та фінансів.

Сни дня: сни нинішньої ночі хоч і не є, проте несуть у собі важливу інформацію про найближче майбутнє.

Табу дня: не можна демонструвати свою злість і тим більше шкодити будь-кому.

Цитата дня: «Дія навіть найменшої істоти призводить до змін у всьому Всесвіті»(Микола Тесла).

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