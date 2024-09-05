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Астрологический прогноз на 5 сентября

Астрологический прогноз на 5 сентября

Древо познания - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: неоднозначный день, энергетика которого позитивна и негативны одновременно: все зависит от того, как человек воспринимает ситуацию, в которую попал, и какими – дозволенными или аморальными – средствами достигает своих целей. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: хирургическое вмешательство – особенно если оно связано с гортанью – нужно отложить на два-три дня. 

Питание дня: калорийная пища повредит не только фигуре, но и здоровью. 

Стрижка дня: стричься нежелательно. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о событиях, которые произойдут через несколько лет.

Табу дня: нельзя общаться с неприятными людьми. 

Цитата дня: «Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не встретите конкурентов» (Шарль де Голль). 

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