Астрологический прогноз на 5 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: неоднозначный день, энергетика которого позитивна и негативны одновременно: все зависит от того, как человек воспринимает ситуацию, в которую попал, и какими – дозволенными или аморальными – средствами достигает своих целей.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: хирургическое вмешательство – особенно если оно связано с гортанью – нужно отложить на два-три дня.

Питание дня: калорийная пища повредит не только фигуре, но и здоровью.

Стрижка дня: стричься нежелательно.

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о событиях, которые произойдут через несколько лет.

Табу дня: нельзя общаться с неприятными людьми.

Цитата дня: «Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не встретите конкурентов» (Шарль де Голль).

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