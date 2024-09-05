Астрологический прогноз на 5 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: неоднозначный день, энергетика которого позитивна и негативны одновременно: все зависит от того, как человек воспринимает ситуацию, в которую попал, и какими – дозволенными или аморальными – средствами достигает своих целей.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: хирургическое вмешательство – особенно если оно связано с гортанью – нужно отложить на два-три дня.
Питание дня: калорийная пища повредит не только фигуре, но и здоровью.
Стрижка дня: стричься нежелательно.
Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о событиях, которые произойдут через несколько лет.
Табу дня: нельзя общаться с неприятными людьми.
Цитата дня: «Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не встретите конкурентов» (Шарль де Голль).
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