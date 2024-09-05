Астрологічний прогноз на 5 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: неоднозначний день, енергетика якого позитивна й негативна водночас: усе залежить від того, як людина сприймає ситуацію, в яку втрапила, та якими – дозволеними чи аморальними – засобами досягає своїх цілей.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, агат, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хірургічне втручання – особливо якщо воно пов'язане з гортанню – потрібно відкласти на два-три дні.

Харчування дня: калорійна їжа зашкодить не лише фігурі, а й здоров'ю.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Дачні роботи дня: один з найкращих днів для роботи в саду та на городі.

Магія та містика дня: можна знімати причину та пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про події, які відбудуться за кілька років.

Табу дня: не можна спілкуватися з неприємними людьми.

Цитата дня: "Завжди вибирайте найскладніший шлях – на ньому ви не зустрінете конкурентів" (Шарль де Голль).

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