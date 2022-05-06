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Астрологический прогноз на 6 мая

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Астрологический прогноз на 6 мая

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: самое мощное оружие в этот день – слово, которым можно как убить, так и спасти, поэтому крайне важно обращаться с ним осторожно: не бросать на ветер, не позволять злых высказываний, не давать обещаний, которые заведомо нельзя будет выполнить. Время также благоприятно для переговоров – как делового, так и личного характера: удастся легко убедить оппонента в своей правоте. 

Символ дня: роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся вылечить, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов. Можно делать любые хирургические операции, кроме стоматологических. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание. 

Афоризм дня: "Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить" (Алишер Навои).

Геометрическая фигура дня: круг. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы на все случаи жизни – те, которые притягивают удачу, материальное благополучие, дарят безопасность в путешествиях и во время военных действий. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя лгать – это может стать для человека плохой приметой. 

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