Астрологічний прогноз на 6 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найпотужніша зброя цього дня – слово, яким можна як убити, так і врятувати, тому дуже важливо поводитися з ним обережно: не кидати на вітер, не дозволяти злих висловлювань, не давати обіцянок, які наперед не можна буде виконати. Час також є сприятливим для переговорів – як ділового, так і особистого характеру: вдасться легко переконати опонента у своїй правоті.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: фіолетовий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, бірюза, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, легко вдасться вилікувати, якщо звернутися до лікаря за перших симптомів. Можна робити будь-які хірургічні операції, крім стоматологічних.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тому необхідно звертати на них пильну увагу.

Афоризм дня: "Словами можна смерті запобігти, словами можна мертвих оживити" (Алішер Навої).

Геометрична фігура дня: коло.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани на всі випадки життя – ті, які притягують удачу, матеріальний добробут, дарують безпеку у подорожах та під час воєнних дій.

Табу дня: в жодному разі не можна брехати – це може стати для людини поганою прикметою.

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