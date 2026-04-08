Астрологический прогноз на 8 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно браться за любое дело — нам удастся преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть на пути.
Символ дня: Парящий Орел
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин, индиго.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: существует опасность травм, поэтому нужно беречься — особенно это касается позвоночника. Также категорически не рекомендуется заниматься самолечением — любые назначения должен делать только врач
Питание дня: день благоприятен для ограничений в питании: начала новых диет, поста и лечебного голодания.
Стрижка дня: не самый один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: во время работы в саду нельзя допускать повреждения корневой системы растений.
Магия и мистика дня: можно совершать обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней и гадать.
Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на него самого, сделав вывод о том, как оно повлияло на настоящее и может повлиять на будущее.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты, также нельзя перенапрягать глаза.
Цитата дня: «Наши желания — предчувствия способностей, предвестники того, что мы сумеем совершить» (Иоганн Вольфганг Гете).
