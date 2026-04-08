Взрывы раздались в Одесской области / © Associated Press

В ночь на 8 апреля в Измаиле прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Измаиле в Одесской области раздались взрывы», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали о группе вражеских БПЛА, двигавшихся в направлении Одесской области.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по поселку Балабино в Запорожском районе, в результате чего погиб человек.

Мы ранее информировали, что в Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.