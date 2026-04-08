РФ ударила по Запорожскому району: есть погибший и раненые

Последствия вражеского обстрела

Российская армия нанесла удар по поселку Балабино в Запорожском районе, в результате чего погиб человек, ранены и разрушены жилищная инфраструктура. Отдельно в Запорожье пострадала 47-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Погиб человек, горят жилые дома: россияне ударили управляемыми авиабомбами по Запорожскому району», – отметил он.

По словам Федорова, в результате атаки в Балабино разрушены и повреждены жилые и нежилые здания, на местах возникли пожары.

Он добавил, что под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Впоследствии глава ОВА сообщил о последствиях атаки и в областном центре.

«После удара по областному центру возник пожар на территории одного из гаражных кооперативов. Ранена 47-летняя женщина. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – заявил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 8 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .