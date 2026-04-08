Иран и Израиль согласились на перемирие вслед за США

Иран / © Associated Press

Иран и Израиль вслед за Соединенными Штатами согласились прекратить огонь на две недели.

Об этом сообщает CNN и NYT.

CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщает, что Израиль прекратит обстрел Ирана на время переговоров.

Иран тоже принял предложение Пакистана по поводу двухнедельного перемирия. Остановку огня одобрил новый верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи.

Стороны согласились, что в течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Переговоры о постоянном прекращении огня будут проходить в Исламабаде.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о проведении интенсивных переговоров по войне в Иране.

Мы ранее информировали, что в переговорах между США и Ираном за последние сутки появились признаки прогресса, однако достижение соглашения о прекращении огня к установленному Дональдом Трампом дедлайну выглядит маловероятным.