Дедлайн Трампа под угрозой: заключат ли соглашение США и Иран и кто ведет переговоры — Axios

США та Іран

В переговорах между США и Ираном за последние сутки появились признаки прогресса, однако достижение соглашения о прекращении огня к установленному Дональдом Трампом дедлайну выглядит маловероятным.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников, а также другие осведомленные источники.

В Белом доме, по словам одного из чиновников, акцент сместился по вопросу «возможно ли соглашение вообще» до «успеют ли его заключить в дедлайн».

Дедлайн Трампа: когда ждут решения и что будет в случае провала

Речь идет об установленном президентом США Дональдом Трампом сроке — 20:00 по восточному времени (03:00 по Киеву).

В случае провала переговоров или отсутствия достаточного прогресса для его продолжения стороны могут перейти к беспрецедентной эскалации конфликта.

Трамп ранее пригрозил Ирану ударами по инфраструктуре, в том числе мостам, электростанциям, нефтяным и водным объектам, если Тегеран не согласится на открытие Ормузского пролива. В ответ Иран заявил о готовности атаковать энергетическую и водную инфраструктуру стран Персидского залива.

Основными препятствиями для договоренностей остаются требования Ирана по поводу гарантий, что США и Израиль не возобновят боевые действия после паузы, а также медленная коммуникация иранского руководства из-за ситуации безопасности.

Кто вовлечен в переговоры

Переговоры продолжаются с участием посредников из Пакистана, Египта и Турции, сообщают источники.

К процессу привлечены вице-президент США Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Виткофф, а также советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Отдельно Виткофф поддерживает прямой контакт с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

По информации источников, Иран недавно передал встречное предложение, которое не полностью соответствует позиции США, однако в Вашингтоне его оценили как более конструктивное, чем ожидалось. Посредники работают над доработкой условий.

Среди обсуждаемых вариантов — пакет взаимных шагов для восстановления доверия, в частности открытие Ормузского пролива в обмен на гарантии завершения войны. Также рассматривается возможность 45-дневного перемирия, которое позволит продолжить переговоры по более широкому соглашению.

В то же время не исключаются новые форматы переговоров, включая личную встречу делегаций или онлайн-переговоры с участием посредников.

«Переговоры будут продолжаться до завершения установленного дедлайна. В США заявляют, что дальнейшее развитие событий зависит от решения Тегерана», — отмечают в Axios.

Между тем, американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что сегодня ночью «целая цивилизация погибнет».

Иран отреагировал. Согласно сообщению источников, он прекратил непосредственные контакты с США после заявления Трампа.