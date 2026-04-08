В Иране заявили, что США потерпели «сокрушительное поражение в войне» и согласились на 10 требований Тегерана

Флаг Ирана / © Reuters

Иран согласился на двухнедельное прекращение огня, предложенное Пакистаном, после серии интенсивных дипломатических контактов и вмешательства Китая, призывавшего Тегеран снизить напряжение.

Об этом The New York Times сообщили иранские чиновники.

По их словам, ключевым фактором стал рост рисков для экономики страны из-за ударов по критической инфраструктуре. Именно это заставило руководство Ирана пересмотреть свою позицию по продолжению боевых действий.

Решение о перемирии принял новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Его также официально подтвердил Высший совет национальной безопасности.

В заявлении Совета отмечается, что США якобы «потерпели бесспорное и сокрушительное поражение» и были вынуждены принять условия Тегерана.

В то же время, риторика Вашингтона заметно изменилась. Если раньше Дональд Трамп требовал безоговорочной капитуляции Ирана, то теперь заявил о готовности вести переговоры на основе иранской инициативы.

"Рабочая основа для переговоров", - так он охарактеризовал 10-пунктный план Тегерана.

Тем не менее, ключевая неопределенность остается — в известных пунктах нет четкого ответа, готов ли Иран отказаться от ядерной программы и остановить обогащение урана.

Среди основных требований Ирана — полная отмена всех американских санкций, введенных разными администрациями, начиная со времен Джорджа Буша-младшего.

Переговоры между Ираном и США должны начаться 10 апреля в Исламабаде.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пояснил, что согласие на перемирие стало ответом на запрос США о начале переговорного процесса.

В период договоренности стороны согласовали специальный режим работы Ормузского пролива: судоходство будет разрешено, но под контролем и координацией с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о проведении интенсивных переговоров по войне в Иране .

Мы ранее информировали, что Иран и Израиль вслед за Соединенными Штатами согласились прекратить огонь на две недели .