В Иране заявили, что США потерпели «сокрушительное поражение в войне» и согласились на 10 требований Тегерана
В Тегеране заявили, что США якобы «потерпели бесспорное и сокрушительное поражение» и были вынуждены принять условия Тегерана.
Иран согласился на двухнедельное прекращение огня, предложенное Пакистаном, после серии интенсивных дипломатических контактов и вмешательства Китая, призывавшего Тегеран снизить напряжение.
Об этом The New York Times сообщили иранские чиновники.
По их словам, ключевым фактором стал рост рисков для экономики страны из-за ударов по критической инфраструктуре. Именно это заставило руководство Ирана пересмотреть свою позицию по продолжению боевых действий.
Решение о перемирии принял новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Его также официально подтвердил Высший совет национальной безопасности.
В заявлении Совета отмечается, что США якобы «потерпели бесспорное и сокрушительное поражение» и были вынуждены принять условия Тегерана.
В то же время, риторика Вашингтона заметно изменилась. Если раньше Дональд Трамп требовал безоговорочной капитуляции Ирана, то теперь заявил о готовности вести переговоры на основе иранской инициативы.
"Рабочая основа для переговоров", - так он охарактеризовал 10-пунктный план Тегерана.
Тем не менее, ключевая неопределенность остается — в известных пунктах нет четкого ответа, готов ли Иран отказаться от ядерной программы и остановить обогащение урана.
Среди основных требований Ирана — полная отмена всех американских санкций, введенных разными администрациями, начиная со времен Джорджа Буша-младшего.
Переговоры между Ираном и США должны начаться 10 апреля в Исламабаде.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пояснил, что согласие на перемирие стало ответом на запрос США о начале переговорного процесса.
В период договоренности стороны согласовали специальный режим работы Ормузского пролива: судоходство будет разрешено, но под контролем и координацией с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.
