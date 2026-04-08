Несмотря на мирные договоренности, Израиль и Иран продолжают обстреливать друг друга

Иран и Израиль продолжают боевые действия

Несмотря на договоренности между США, Израилем и Ираном о двухнедельном режиме прекращения огня, на практике стороны продолжают военные действия и выдвигают взаимные претензии.

Об этом сообщают The Times of Israel, CNN и NYT.

После достижения договоренностей представитель США в комментарии NYT отметил, что американские военные удары по Ирану были остановлены в соответствии с условиями двухнедельного перемирия.

В то же время The Times of Israel сообщает, что Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить удары, несмотря на объявленное прекращение огня. Параллельно Иран совершил несколько залпов баллистических ракет по территории Израиля.

Впоследствии издание ToI уточнило, что ни Иран, ни США не определяли четкие сроки фактического старта перемирия. Также отмечается, что Тегеран продолжает атаки не только по Израилю, но и по странам Персидского залива, в частности, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катару, Кувейту и Бахрейну.

CNN, в свою очередь, сообщает, что Израиль будет формально соблюдать режим прекращения огня, следуя позиции президента США Дональда Трампа, однако делает это неохотно.

По словам источников, у Израиля все еще остаются цели и задачи, которые страна хотела бы воплотить военным путем.

Ранее сообщалось, что в Тегеране заявили, что США якобы «потерпели бесспорное и сокрушительное поражение» и были вынуждены принять условия Тегерана.

Мы ранее информировали, что США согласились временно остановить удары по Ирану, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.