Потери России на 8 апреля: Генштаб обновил данные

Утраты России. / © Associated Press

По состоянию на 8 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 306 500 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 306 500 (+1 030) человек

танков – 11 846 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 24 368 (+4) ед.

артиллерийских систем – 39 625 (+63) ед.

РСЗО – 1 723 (+1) ед.

средства ПВО – 1341 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 225 301 (+1 960) ед.

крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 88103 (+241) ед.

специальная техника – 4 117 (+2) ед.

Как сообщалось, 5 апреля ВСУ разгромили носитель "Калибров" - два ударных БпЛА попали в российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". В настоящее время масштабы нанесенного ему ущерба устанавливаются.

также ВСУ атаковали объекты нефтяной логистики в Краснодарском крае: нефтебазу «Грушовая» и терминал «Шесхарис».