- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 856
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 8 апреля: Генштаб обновил данные
оккупанты потеряли еще пять танков и более 60 артсистем.
По состоянию на 8 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 306 500 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 306 500 (+1 030) человек
танков – 11 846 (+5) ед.
боевых бронированных машин – 24 368 (+4) ед.
артиллерийских систем – 39 625 (+63) ед.
РСЗО – 1 723 (+1) ед.
средства ПВО – 1341 (+1) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 350 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня – 225 301 (+1 960) ед.
крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.
корабли/катера – 33 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 88103 (+241) ед.
специальная техника – 4 117 (+2) ед.
Как сообщалось, 5 апреля ВСУ разгромили носитель "Калибров" - два ударных БпЛА попали в российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". В настоящее время масштабы нанесенного ему ущерба устанавливаются.
также ВСУ атаковали объекты нефтяной логистики в Краснодарском крае: нефтебазу «Грушовая» и терминал «Шесхарис».