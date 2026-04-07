В одном из городов РФ ударила по автобусу с людьми прямо на остановке: много жертв (фото)

Удар по автобусу в Никополе.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 7 апреля, россияне ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в центре Никополя Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Детали атаки на Никополь

Чиновник сообщил, что россияне ударили FPV-дроном по городскому автобусу. «Прилет» произошел прямо в центре Никополя. Транспортное средство подъезжало к остановке. По словам руководителя ОВА, люди были и в салоне, и на остановке.

Реклама

«Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам», — подчеркнул Александр Ганжа.

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что Россия ударила дроном по гражданскому рейсовому транспорту «в час пик, когда люди как раз едут на работу».

Что известно о жертвах

По данным местных властей, в результате удара дрона погибли три человека: две женщины и один мужчина. По состоянию на 10:50 количество травмированных выросло до 16 человек. В частности, восьмерых из них госпитализировали.

Трое пострадавших (мужчины 58, 63 и 73 лет) находятся в тяжелом состоянии. Состояние других травмированных — средней тяжести. У них минно-взрывные травмы, акубаротравмы, осколочные ранения, переломы.

Реклама

В МВД добавили, что вместе с медиками удалось деблокировать и спасти семь человек.

В Никополе россияне ударили FPV-дроном по автобусу, который подъезжал к остановке. Фото: Николай Лукашук.

РФ атаковала FPV-дроном городской автобус в центре Никополя. Фото: Николай Лукашук.

Удары по Никополю — последние новости

В воскресенье, 5 апреля, в райцентре российские войска атаковали гражданское авто FPV-дроном. Автомобиль, который двигался по одной из самых оживленных улиц города. Погиб 61-летний водитель, а его 60-летняя жена получила тяжелые ранения.

Утром субботы, 4 апреля, РФ ударила прямо по рынку в Никополе. Под ударом оказались магазины и торговые павильоны. В эпицентре взрыва находились люди: пять человек погибли и более 20 получили ранения.