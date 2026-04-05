Российский дрон попал в гражданское авто: есть погибший и тяжелораненая
Из-за удара РФ по автомобилю в Никополе погиб мужчина, а его жена — получила тяжелые травмы.
В Никополе российские войска снова атаковали гражданское авто FPV-дроном. В результате удара есть погибший и раненый.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Детали атаки на Никополь
По данным правоохранителей, утром беспилотник попал в автомобиль, двигавшийся по одной из самых оживленных улиц города.
На месте погиб 61-летний водитель. Его 60-летняя жена получила тяжелые ранения – женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия очередного обстрела.
Как стало известно ранее, армия РФ нанесла удар FPV-дронами по рынку в Никополе на Днепропетровщине. Погибли не менее 5 человек, а число раненых возросло до 25 человек. Возник серьезный пожар, разрушены торговые павильоны и магазины.
Напомним, российские войска сегодня, 5 апреля, атаковали дроном гражданское авто в Херсоне. Погиб полицейский.