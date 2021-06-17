Четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этим летом

Деньги нужны нам в любое время года, но летом, в разгар отпускного сезона, – особенно.

Однако, несмотря на наши пожелания, денежная удача не улыбается всем одновременно, равномерно распределяя материальные блага между людьми: кому-то везет больше, а кому-то – меньше.

Какие знаки смогут разбогатеть – или хотя бы улучшить и укрепить свое финансовое положение – нынешним летом?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки встретят лето в весьма плачевном материальном положении: их заработки ощутимо уменьшатся, а запасы, которые они копили долго и упорно, представители знака решат потратить на отпуск. Вернувшись домой, они неожиданно получат предложение выгодной подработки, которая – разумеется, при условии его тщательного исполнения – не только позволит неплохо заработать разово, но и со временем станет основной работой. Так что представители знака смогут вести приятный во всех отношениях образ жизни, ни в чем себе не отказывая.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые в течение всего летнего сезона будут стремиться не к отдыху, как остальные, а к карьерному росту, ближе к августу все-таки добьются своего. Новая должность, как и полагается в таких случаях, повлечет за собой увеличенную как минимум в два раза заработную плату, так что представители знака практически мгновенно станут вполне состоятельными людьми. Главное, не разочаровать начальство, которое доверит представителям знака не только престижное место работы, но и важный и выгодный перспективный проект.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, с одной стороны, придется здорово потратиться, а с другой – удастся хорошо заработать. Траты – с большой долей вероятности – будут связаны с отдыхом. Мероприятие это, как известно, недешевое, но жалеть денег на то, что связано с укреплением здоровья, не стоит, вот и представители знака не станут. А заработком, который, кстати сказать, значительно перекроет траты, они будут обязаны своему рабочему усердию – в профессиональной сфере им не окажется равных, и начальство оценит их труд по достоинству.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы смогут укрепить своей материальное положение благодаря режиму разумной экономии, который этот, в общем-то, расточительный знак, включит в это время. Оплачивать их профессиональные усилия начальство будет по самому высокому разряду, а тратить деньги направо и налево им не захочется – сейчас они не получат от транжирства обычного удовольствия. Уже к концу лета представителям знака удастся скопить приличную сумму – ее можно будет потратить на какую-то важную покупку, о которой они давно мечтают.

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