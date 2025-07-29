Финансовый гороскоп на август 2025 года / © Credits

Реклама

Это время, когда особенно важно действовать не из спешки, а из зрелости и стратегического понимания, опираясь на внутреннюю устойчивость, а не только на внешние обстоятельства, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Начало месяца: встряска и испытание прочности (1-7 августа)

1 августа Венера оказывается в напряженных аспектах с ретроградными Сатурном и Нептуном. Эти аспекты проверяют на прочность наши желания, запросы к жизни и умение соотносить мечты с реальностью. Финансовые ресурсы могут временно ограничиться — особенно если в последнее время была тенденция к излишнему идеализму или расточительности.

В этот же день — 1 августа — начинается новый цикл Меркурия в знаке Льва. Это зарождение новых идей в сфере самовыражения, креативных проектов, работы с аудиторией. В бизнесе — благоприятное время для запуска брендинга, креативных презентаций, но лучше не спешить — идеи пока «созревают».

Реклама

Не вкладывайтесь в первые дни месяца, поскольку высок риск иллюзий и неоправданных трат. Будьте готовы к задержкам выплат, а также обманам и искажений в оценке ресурсов. Особенно важно не идеализировать свои желания в материальной сфере, а трезво оценить реальность.

Марс в Весах: дипломатия важнее давления

7 августа Марс входит в знак Весов почти на два месяца. Градус агрессии значительно снижается, возрастают навыки переговоров, юридической тонкости и стратегической игры. Это отличное время для построения партнерств, заключения договоров, общения с клиентами. Энергия действия переходит в дипломатичную плоскость. Рабочие процессы требуют партнерства и справедливого распределения ролей.

С 8 по 10 августа Марс входит в оппозиции с ретро Сатурном и Нептуном, но одновременно формирует гармоничную конфигурацию Парус с Ураном и Плутоном. Это мощное время для прорывов в профессии, особенно если вы действуете с опорой на опыт и умеете чувствовать тенденции будущего. Хорошая возможность превратить конфликт в сотрудничество, найти оригинальные подходы в проектной деятельности, перезапустить совместные бизнесы.

Реклама

Поддержка Плутона и Урана дает силу нестандартным подходам, IT-сфере, инженерии, трансформационному коучингу, социальной деятельности. Можно получить финансирование через гранты, поддержку структур или инвестиции от людей, верящих в будущее.

Полнолуние в Водолее 9 августа несет интенсивные энергии обновления — это день кульминации и прозрения. В знаке Водолея оно поднимает темы команды, коллективного участия, сетевого взаимодействия. Финансовые и карьерные итоги могут прийти неожиданно. Это момент, когда сообщество, к которому вы принадлежите, может стать источником роста — или, наоборот, испытанием.

Это полнолуние может принести осознание того, где же хочется действовать свободно, где устали от системы, где назрела потребность в смене круга или в альтернативных способах заработка. День подходит для анализа командных процессов, участия в интеллектуальных играх, обновления IT или онлайн-проектов.

Середина месяца — удачный период

11 августа Меркурий разворачивается в директное движение, открывая «зеленый коридор» для рабочих и финансовых дел. Это принесет прояснение в переговорах, договорных взаимоотношениях, условиях работы.

Реклама

12 августа — одно из самых важных и благоприятных аспектов года — Венера соединяется с Юпитером на фоне сияния звезды Сириус. Это высшая точка изобилия, финансового процветания, взаимовыгодных знакомств и вдохновения. Возможны бонусы, подарки, благоприятные денежные предложения.

С 12 августа Селена в знаке Льва — ближайшие 7 месяцев период благословения для тех, кто строит карьеру на искренности, талантливом самовыражении и щедрости.

Уран в секстиле с ретро Сатурном в этот же день предлагает умные решения, которые соединяют прошлый опыт и технологии будущего.

Венера и Юпитер в соединении дают возможность улучшить финансовое положение, заключить выгодные сделки, проявиться креативно, привлечь внимание к проектам. Это прекрасное время для артистов, дизайнеров, людей искусства, инфлюенсеров.

Реклама

15 августа Марс в секстиле с Меркурием — отличный день для уверенного, но мягкого продвижения идей. Идеально для презентаций, запусков, деловых переговоров.

Период с 11 по 15 августа идеально подходит для создания личного бренда, запуска масштабной рекламной кампании, уверенного самовыражения в профессиональной сфере. Если вы связаны с творчеством, коммуникацией, маркетингом — отличное время для новых стратегий и проектов.

Завершение месяца — расчетливость, практичность, рост

22 августа Солнце переходит в знак Девы в 23:34 (gmt+3). С 23 августа запускается энергия концентрации, аккуратности и внимания к деталям. Если вы хотите стабилизировать доход, привести в порядок счета, бюджет, систему учета — самое время.

С 22 по 27 августа формируется гармоничная конфигурация «Трапеция» между ретро Нептуном, Ураном, Венерой и ретро Плутоном — время магии и осознанного созидания. Это сильное окно для внутреннего преображения, в том числе и в подходе к работе и деньгам.

Реклама

Конфигурация связана с нестандартными инвестициями, новаторскими технологиями, структурами для креативных проектов. Способствует глубокой трансформации в рабочих и финансовых сферах. Возможны важные карьерные переходы, инвестирование в обучение или смену стратегии.

23 августа новолуние в Деве в 09:07: идеальный момент, чтобы ставить финансовые цели на сентябрь и всю осень. Обновление начинается с мелочей: с практичных шагов, режима, графика, расписания. Зодиакальный месяц Девы подходит для разборов и улучшений в делах.

25 августа Венера входит в Льва, а это значит, что финансовая тема снова становится связанной с видимой позицией, лидерством, ярким самовыражением. Влияние Льва усиливает стремление к роскоши, признанию и индивидуальной финансовой реализации.

Последняя неделя месяца подходит для продвижения личного бренда, запуска рекламных кампаний, презентаций, монетизации таланта.

Реклама

Август 2025 благоприятен для стратегов, творцов и реформаторов. Он требует зрелости и честности, щедро награждает тех, кто идет в ногу с сердцем, разумом и временем.