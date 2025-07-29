Фінансовий гороскоп на серпень 2025 року / © Credits

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Це час, коли особливо важливо діяти не з поспіху, а зі зрілості та стратегічного розуміння, спираючись на внутрішню стійкість, а не лише на зовнішні обставини, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Початок місяця: струс і випробування міцності (1-7 серпня)

1 серпня Венера виявляється у напружених аспектах з ретроградними Сатурном та Нептуном. Ці аспекти перевіряють на міцність наші бажання, запити до життя та вміння співвідносити мрії з реальністю. Фінансові ресурси можуть тимчасово обмежитися — особливо якщо останнім часом була тенденція до зайвого ідеалізму чи марнотратства.

Цього ж дня — 1 серпня — розпочинається новий цикл Меркурія у знаку Лева. Це зародження нових ідей у сфері самовираження, креативних проєктів, роботи з аудиторією. У бізнесі — сприятливий час для запуску брендингу, креативних презентацій, але краще не поспішати — ідеї поки що «дозрівають».

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Не вкладайтеся у перші дні місяця, оскільки високий ризик ілюзій та невиправданих витрат. Будьте готові до затримок виплат, а також обманів та спотворень щодо оцінки ресурсів. Особливо важливо не ідеалізувати свої бажання у матеріальній сфері, а тверезо оцінити реальність.

Марс у Терезах: дипломатія важливіша за тиск

7 серпня Марс входить на знак Терезів майже на два місяці. Градус агресії значно знижується, зростають навички переговорів, юридичної тонкощі та стратегічної гри. Це чудовий час для побудови партнерств, укладання договорів, спілкування з клієнтами. Енергія дії перетворюється на дипломатичну площину. Робочі процеси вимагають партнерства та справедливого розподілу ролей.

Від 8 до 10 серпня Марс входить в опозицію з ретро Сатурном і Нептуном, але одночасно формує гармонійну конфігурацію Вітрило з Ураном і Плутоном. Це потужний час для проривів у професії, особливо якщо ви дієте з опорою на досвід та вмієте відчувати тенденції майбутнього. Хороша можливість перетворити конфлікт на співпрацю, знайти оригінальні підходи у проєктній діяльності, перезапустити спільні бізнеси.

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Підтримка Плутона та Урану дає силу нестандартним підходам, IT-сфері, інженерії, трансформаційному коучінгу, соціальній діяльності. Можна отримати фінансування через гранти, підтримку структур чи інвестиції від людей, які вірять у майбутнє.

Повний місяць у Водолії 9 серпня несе інтенсивні енергії оновлення — це день кульмінації та прозріння. У знаку Водолія воно порушує теми команди, колективної участі, мережевої взаємодії. Фінансові та кар’єрні підсумки можуть прийти зненацька. Це момент, коли суспільство, до якого ви належите, може стати джерелом зростання, або, навпаки, випробуванням.

Ця повня може принести усвідомлення того, де хочеться діяти вільно, де втомилися від системи, де назріла потреба в зміні кола або в альтернативних способах заробітку. День підходить для аналізу командних процесів, участі в інтелектуальних іграх, оновлення IT чи онлайн-проєктів.

Середина місяця — вдалий період

11 серпня Меркурій розгортається у директний рух, відкриваючи «зелений коридор» для робітничих та фінансових справ. Це принесе прояснення у переговорах, договірних взаєминах, умовах роботи.

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12 серпня — один із найважливіших і сприятливих аспектів року — Венера з’єднується з Юпітером на тлі сяйва зірки Сіріус. Це найвища точка достатку, фінансового процвітання, взаємовигідних знайомств та натхнення. Можливі бонуси, подарунки, сприятливі пропозиції.

З 12 серпня Селена у знаку Лева — найближчі 7 місяців період благословення для тих, хто будує кар’єру на щирості, талановитому самовираженні та щедрості.

Уран у секстилі з ретро Сатурном у цей же день пропонує розумні рішення, які поєднують минулий досвід та технології майбутнього.

Венера та Юпітер у поєднанні дають можливість покращити фінансове становище, укласти вигідні угоди, проявитися креативно, привернути увагу до проєктів. Це чудовий час для артистів, дизайнерів, людей мистецтва, інфлюєнсерів.

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15 серпня Марс у секстилі з Меркурієм — чудовий день для впевненого, але м’якого просування ідей. Ідеально для презентацій, запусків, ділових переговорів.

Період від 11 до 15 серпня ідеально підходить для створення власного бренду, запуску масштабної рекламної кампанії, впевненого самовираження у професійній сфері. Якщо ви пов’язані з творчістю, комунікацією, маркетингом — чудовий час для нових стратегій та проєктів.

Завершення місяця — розважливість, практичність, зростання

22 серпня Сонце переходить на знак Діви о 23:34 (gmt+3). З 23 серпня запускається енергія концентрації, акуратності та уваги до деталей. Якщо ви хочете стабілізувати дохід, упорядкувати рахунки, бюджет, систему обліку — саме час.

Від 22 до 27 серпня формується гармонійна конфігурація «Трапеція» між ретро Нептуном, Ураном, Венерою та ретро Плутоном — час магії та усвідомленого творення. Це сильне вікно для внутрішнього перетворення, зокрема і в підході до роботи і грошей.

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Конфігурація пов’язані з нестандартними інвестиціями, новаторськими технологіями, структурами для креативних проєктів. Сприяє глибокій трансформації у робітничих та фінансових сферах. Можливі важливі кар’єрні переходи, інвестування у навчання чи зміну стратегії.

23 серпня молодик у Діві в 09:07: ідеальний момент, щоб ставити фінансові цілі на вересень і всю осінь. Оновлення починається з дрібниць: з практичних кроків, режиму, графіка, розкладу. Зодіакальний місяць Діви підходить для розборів та покращень у справах.

25 серпня Венера входить у Лева, а це означає, що фінансова тема знову стає пов’язаною з видимою позицією, лідерством, яскравим самовираженням. Вплив Лева посилює прагнення розкоші, визнання та індивідуальної фінансової реалізації.

Останній тиждень місяця підходить для просування власного бренду, запуску рекламних кампаній, презентацій, монетизації таланту.

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Серпень 2025 року сприятливий для стратегів, творців та реформаторів. Він вимагає зрілості та чесності, щедро нагороджує тих, хто йде в ногу з серцем, розумом та часом.