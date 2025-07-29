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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
997
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У Кремлі зробили заяву про відносини між РФ та США

За словами Пєскова, Росія хотіла б бачити велику динаміку в питанні покращення відносин зі Штатами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ фіксує уповільнення у процесі нормалізації двосторонніх відносин Росії та США.

Про це пише ТАСС.

За словами речника Кремля, динаміки у питанні нормалізації відносин між РФ та США наразі немає.

«Процес нормалізації відносин Росії та США йде „ні хитко, ні валко“, Москва хотіла б бачити велику динаміку в цьому питанні», — видав він.

Пєсков додав, що контакти між Росією та США на тему продовження ДСНО (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — ред.) не ведуться, тому що «процесу заважає стан двосторонніх відносин після президентства Байдена».

Нагадаємо, у Кремлі не виключають можливості зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом у Китаї, втім жодної предметної підготовки до переговорів наразі не ведеться. За його словами, Путін казав, що готується до візиту.

“Якщо так вийде, що президент США вирішить відвідати Китай у ті ж самі дати, то, звісно, таку зустріч не можна теоретично виключати, якщо глави держав опиняться в одному місті», — сказав Пєсков.

При цьому він наголосив, що наразі жодних контактів або підготовчих заходів щодо можливих переговорів не проводиться.

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Дата публікації
Кількість переглядів
997
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