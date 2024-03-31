Какому знаку Зодиака повезет 1 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 апреля?

День, когда можно найти ответ на любой вопрос – причем, он придет не извне, а, так сказать, изнутри: среди множества знаний, которыми обладает каждый человек, есть для этого все необходимые данные. Несмотря на будний день и, более того, начало недели, можно – и нужно – заниматься домашними делами, которые раньше были отложены на потом, теперь же наконец-то пришла их очередь. Время также благоприятно для повышения уровня образования – можно записываться на разнообразные курсы, проходить тренинги и заниматься самообразованием.

Рак

Ракам удастся с самой лучшей стороны презентовать себя перед начальством, от отношения которого будут зависеть профессиональные успехи и, что немаловажно, финансовое положение. Самое главное – преодолеть свойственные представителям знака скромность и застенчивость, которые зачастую заставляют их проигрывать там, где другие идут вперед и выигрывают. Каким образом они «подкачают» самооценку, решать только им самим, но сделать это необходимо, в противном случае победить не удастся.

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