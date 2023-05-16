Какому знаку Зодиака повезет 17 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 мая?

День, в течение которого не только можно, но и нужно приступать к реализации важных – и сложных в исполнении – профессиональных проектов. Нежелательно тратить время и драгоценную энергию на занятия, которые вполне могут подождать – такое поведение будет нерациональным. Свободное время желательно посвятить общению с близкими людьми – второй половинкой, родственниками, друзьями. Материальное – хотя бы на этот день – нужно отодвинуть в сторону, заменив его духовным: день благоприятен для посещения театров и походов на выставки.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в силу целой суммы качеств своего характера – их можно сравнить с грустным сказочным Пьеро – часто упускают важные профессиональные и жизненные шансы, которые предоставляет им судьба. Сегодня представителей знака подстегнет к активным действиям позитивное мышление, которое они не так часто практикуют, а именно оно позволит им схватить удачу за хвост. Главное, как можно быстрее понять, что именно сулит успех, и без промедления начать действовать в этом направлении.

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