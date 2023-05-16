Перед вторжением РФ войска Венгрии стояли на границе с Украиной

По словам венгерского эксперта, украинская сторона знала и видела венгерские силы на границе Закарпатья.

До 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные. Тогда к границе свезли также военные понтоны.

Это подтвердил венгерский эксперт, работающий в немецком аналитическом центре DGAP (Немецкое общество иностранных дел), оппозиционный политике Орбана Андраш Рац в интервью Европейская правда.

Он отметил, что на границе Закарпатья была не армия – а отдельные специфические армейские подразделения. Их стянули к границе Украины перед вторжением РФ:

чтобы, в случае нападения Путина помочь украинским беженцам,

если бы россияне оккупировали Украину и захотели перейти границу, венгерские войска готовились разоружить такие группировки,

Венгрия готовилась к возможному удару России по мостам,

"Мы понимали, что пограничники не смогут справиться с массовым потоком беженцев: если десятки и сотни тысяч гражданских граждан пересекают границу всего за несколько дней, это создает масштабные гуманитарные потребности. Нужны палатки, врачи, кровати, еда и так далее. В венгерской системе все это именно у военных", — отметил Рац.

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Второй мотив, как он объяснил, исходит из опыта югославской войны.

"Во время той войны были случаи, когда вооруженные военные подразделения, и сербские, и хорватские — случайно или нет — пересекали границу Венгрии. Поэтому, основываясь на югославском опыте, венгерские военные руководители считали, что при малореальном сценарии, что война приведет к развалу Украины, отдельные украинские подразделения могут пересечь венгерскую границу, вероятно, с оружием в руках, ища дорогу от войны", — пояснил подробнее венгерский эксперт.

И третий мотив, как подчеркнул Рац, Венгрия готовилась к возможному удару России по мосту Чоп – Захонь.

"Поэтому были планы, что в случае, если Россия разрушает мост – венгры вместе с украинской стороной могут быстро навести переправу через Тису, чтобы дать беженцам возможность пересекать ее", — сказал он.

По его словам, украинская сторона знала и видела венгерские силы на границе Украины. Они постоянно следили за ситуацией.

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