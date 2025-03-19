Какому знаку Зодиака повезет 20 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 марта?

Нынешний день благоприятен для работы над любыми – как профессиональными, так и хозяйственно-бытовыми – проектами, которые, будучи начатыми сегодня, окажутся максимально успешными. Самым важным условием победы в любой жизненной сфере станет отказ от суеты и спешки, также нельзя действовать под влиянием эмоции – нужно просчитывать свои поступки, поскольку это поможет избежать ошибок.

Стрелец

Стрельцов ждет на редкость удачный день, в течение которого произойдут приятные события и придут позитивные известия, на которые представители знака, несмотря на присущий им оптимизм, уже и не надеялись. Главное, не "сочинять" сценарий своей жизни и не "подсказывать" судьбе, каким образом ей следует поступить в данном конкретном случае. У нее на каждого из нас свои виды и свой план относительно того, что должно произойти, чтобы жизнь наладилась – необходимо просто довериться ей.

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