Какому знаку Зодиака повезет 29 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 мая?

День благоприятен для серьезных дел – буквально все они будут изначально обречены на успех. А вот от разбазаривания сил и энергии на мелочевку в виде домашних хлопот рекомендуется отказаться – они будут только отвлекать от основной задачи профессионального свойства. Не стоит также оперировать крупными денежными суммами – велик риск столь же крупных потерь, зато можно заниматься мелкими финансовыми операциями. Отвечать на грубость окружающих грубостью, а на хамство – хамством не стоит: нельзя становиться на один уровень с людьми, которые не умеют держать себя в руках – лучше проигнорировать их.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые почувствуют мощный всплеск энергии, посланной им сегодня свыше, смогут – в буквальном смысле слова – свернуть горы. Прежде всего, это коснется решения профессиональных вопросов – представителям знака можно браться за любой проект, даже того, который до сегодняшнего дня казался им неподъемным. Главное, не позволять силам уходить в «дыры» эмоциональных всплесков, в противном случае их может не хватить на решение серьезных вопросов.

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