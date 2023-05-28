Игнат рассказал, по каким маршрутам летят БПЛА по Украине

Россияне в ночь на 28 мая совершили массированную атаку по Украине.

Одна из ударных групп БПЛА для ночной атаки по Украине произошла с российского аэродрома "Сеща" в Брянской области.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, еще одним направлением является южное.

"Краснодарский край и восточное побережье Азовского моря. С юга дроны-камикадзе залетают через Запорожскую область, возможно, через другие", – объяснил Игнат.

Он добавил, что таким образом ударные дроны разделяются, рассредоточиваются и пытаются атаковать по разным маршрутам.

"Так враг хочет запутать нашу противовоздушную оборону", – резюмировал Игнат.

Напомним, ночью против 28 мая кафиры выпустили по Украине 54 беспилотника. Удар принял Киев. Это значит, что враг не отказался от своих намерений.

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