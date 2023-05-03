Какому знаку Зодиака повезет 4 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 мая?

День, когда можно достичь любой – как профессиональной, так и личной – цели при одном условии: необходимо хорошо понимать, чего хочешь – задачи, которые человек перед собой ставит, не должны быть размытыми и неопределенными. Негативные стороны личности, которые есть у любого человека, даже если со стороны он кажется идеальным, могут выйти на поверхность из глубины души, поэтому желательно контролировать свое поведение, не допуская выпадов в сторону окружающих. Лучше всего провести нынешний день в одиночестве, если же такой возможности не представится, необходимо общаться с людьми – даже близкими – только по мере необходимости.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые давно пытаются найти ответ на важный для них житейский вопрос, наконец-то смогут понять, как им действовать дальше. У каждого представителя знака путь к истине будет своим: одни, проанализировав все факторы, дойдут до него собственным умом, другие последуют совету человека, которому доверяют, третьи прислушаются к знакам, которые будут посылать Вселенная вкупе с подсознанием. В любом случае представители этого целеустремленного знака получат "указания" относительно того, в каком направлении двигаться дальше – тактику достижения цели они разработают самостоятельно.

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