"Черноморец" одержал разгромную победу в 24-м туре УПЛ и отдалился от зоны вылета (видео)

"Моряки" на домашней арене разобрались с "Колосом".

"Черноморец" дома разбил "Колос" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе закончился со счетом 3:0 .

Уже на 7-й минуте встречи хозяев вывел вперед бельгийский легионер Зиги Бадибанга.

Удвоили свое преимущество "моряки" после перерыва – на 58-й минуте автоголом отличился защитник "Колоса" Сергей Чоботенко.

На 71-й минуте одесситы довели дело до разгрома. Окончательный счет игры установил Александр Демченко.

Отметим, что доигрывали поединок ковалевцы в меньшинстве, ведь на 78-й минуте прямую красную карточку заработал Евгений Исаенко, который перед этим вышел на замену.

Обзор матча

"Черноморец" (26 очков) поднялся на 9-е место в УПЛ, отдалившись от зоны вылета. "Колос" (30 баллов) занимает восьмую строчку.

В следующем туре подопечные Романа Григорчука 7 мая примут "Днепр-1". Клуб из Ковалевки 8 мая на выезде сыграет с "Вересом".

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