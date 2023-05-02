Угроза ракетного удара по Украине 9 мая: эксперт и ГУР Минобороны оценили риски

После ракетной атаки по Украине 1 мая не исключено, что оккупанты смогут нанести новый удар 9 мая.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Эксперт привел аргументы того, почему именно эта дата может быть беспокойной для Украины.

"К сожалению, не могу быть оптимистом в этом отношении, — говорит Александр Коваленко. — Во время последнего удара россияне использовали авиационные ракеты. Проблемы у россиян с ними есть, но они могут их производить. Полностью ли они использовали боекомплект? Я уверен, что нет. Во-вторых — они не использовали ракеты других модификаций. Например, ракеты морского базирования "Калибр". То есть в краткосрочной перспективе у них есть возможность их использовать. Мы увидели, что последний ракетный удар был совершен именно 1 мая. Так что фиксация на датах у них есть. Могут нанести удары 9 мая".

На вопрос о том, насколько массированным может быть удар, Александр Коваленко ответил так: "Мне кажется, что они не могут использовать 60-100 ракет. Но могут нанести миксованный удар (разными ракетами – ред). Могут произвести впечатление массированного удара. Сейчас они делают акцент на использовании ограниченного боекомплекта".

В то же время эксперт подчеркивает, что увеличилась эффективность украинской ПВО, поэтому ситуация во время возможной новой атаки окупантов будет зависеть от того, какие будут выбраны сценарии удара.

Разведчики призывают не игнорировать воздушные тревоги

В свою очередь потенциальную угрозу прокомментировали и в ГУР Минобороны Украины.

"С начала полномасштабного вторжения каждый день в Украине – это день потенциальной опасности ракетных ударов со стороны государства-агрессора. Это абсолютно четко понимают украинские силы безопасности и обороны, Воздушные силы, вся страна, — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель ГУР Андрей Юсов — Это значит, что и 9 мая, и в любой другой день следует внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги. Силы безопасности и обороны будут делать и 9 мая, и в другие дни все от них зависящее. Но, конечно, подобные даты, как и другие, могут быть использованы агрессором для разного рода провокаций. Как по отношению к Украине, так и по отношению к собственному гражданскому населению. Мы уже неоднократно были свидетелями, как и в 90-х годах ФСБ подрывало дома с гражданским населением, обвиняя в этом каких-то других вроде бы террористов. Есть все основания полагать, что подобные провокации российские силовики могут делать и в этот раз, в эти даты. У себя".

Как выяснилось, первую декаду мая многие украинцы решили провести на западе Украины. Сразу в нескольких бюджетных гостиницах Львова нам рассказали, что до 10 мая нет свободных одноместных номеров, а остались только люкс-апартаменты. Однако такая ситуация, как выяснилось, не во всех гостиницах Львова и на сегодня свободные номера еще были.

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