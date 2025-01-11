Три знака Зодиака, которые сегодня станет ясно, что приготовила им судьба

Нынешние лунные сутки – прекрасное время для получения новых знаний и накопления связанной с ними мудрости. Благодаря ей многие из нас поймут, почему в жизни все происходит так, а не иначе, как будто бы взглянув нас нее с высоты – с такой позиции будут хорошо видны все причинно-следственные связи, которые привели человека к той жизненной ситуации, в которой он в данный момент находится.

Сегодня, 11 января, представители всех знаков Зодиака поймут, ак оказались в нынешней жизненной ситуации, а трем из них станет ясно, что приготовила им судьба.

Близнецы

Близнецам звезды предлагают перестать пенять на судьбу, а, наконец-то, уразуметь, что они сами являются кузнецами своего счастья или несчастья. Скорее всего, желая перехитрить всех, они сами запутались в своих сетях, получив совсем не то, к ему стремились.

Лев

Львы окажутся едва ли не единственным знаком, который будет вполне доволен обстоятельствами, в которых оказался. Похоже, им не в чем себя упрекнуть – они все делали правильно, а их доброта и щедрость, которые они изливали на окружающих, помогла им приобрести новых друзей.

Стрелец

Стрельцам станет понятно, что они сами загнали себя в нынешнюю – неприятную им – ситуацию, в которой сейчас находятся. Впрочем, не все так безнадежно, главное для представителей знака – понять, в какой момент своей жизни они свернули не в ту сторону., и исправить положение

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